मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर क्यों छिड़ा विवाद? लोग बोले- बाॅयकॉट करेंगे

लेखन ज्योति सिंह 01:10 pm Feb 04, 202601:10 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने मनोरंजन का पिटारा खोलकर 2026 के लिए कई फिल्मों और वेब सीरीज की घोषणा की। अभिनेता मनोज बाजपेयी की नई फिल्म 'घूसखोर पंडित' का टीजर जारी किया गया है, जिसमें उन्हें एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के किरदार में पेश किया गया। हालांकि, घोषणा के तुरंत बाद ही यह फिल्म विवादों में घिर गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्म के शीर्षक को लेकर नाराजगी जाहिर की है, और बदलाव न होने पर बॉयकॉट करने की चेतावनी दी है।