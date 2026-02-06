'भागम भाग 2' में नहीं दिखेंगे गोविंदा

अक्षय कुमार की 'भागम भाग 2' से कटा गोविंदा का पत्ता, फैंस बोले- फिल्म बंद करो

लेखन ज्योति सिंह 10:03 am Feb 06, 202610:03 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा की पर्दे पर वापसी का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इस बीच खबर आई कि निर्माता अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म 'भागम भाग' (2006) का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसे लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे। हालांकि, ताजा अपडेट ने उनका दिल तोड़कर रख दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चर्चा है कि 'भागम भाग 2' से गोविंदा का पत्ता कट चुका है। उनकी जगह किसी और ने ले ली है।