मनोज बाजपेयी ने लोनावाला के पास खरीदी नई जमीन, चुकाए पूरे इतने करोड़

यह उनकी पहली बड़ी प्रॉपर्टी खरीद नहीं है। साल 2023 में उन्होंने मुंबई के ओशिवारा इलाके में 4 ऑफिस यूनिट्स में 32 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

मुलशी उन लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है जो प्राकृतिक सुंदरता में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, या दूसरा घर खरीदना चाहते हैं। यहां की हरियाली और पुणे से आसान पहुंच इसे और भी खास बनाती है।