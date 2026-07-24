मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' के OTT रिलीज का हुआ खुलासा, जानिए कहां देख सकेंगे आप

मनोज बाजपेयी की नई राजनीतिक ड्रामा, 'गवर्नर: द साइलेंट सेवीयर', अब अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर देखने के लिए उपलब्ध है।

यह फिल्म 1991 के आर्थिक संकट के समय की कहानी दिखाती है। इसमें मनोज ने RBI गवर्नर का किरदार निभाया है, जो देश को आर्थिक तबाही से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।

पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को पेसिंग के लिए मिले-जुले रिव्यूज मिले, लेकिन मनोज की अभिनय को काफी पसंद किया गया।