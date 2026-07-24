मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' के OTT रिलीज का हुआ खुलासा, जानिए कहां देख सकेंगे आप
मनोज बाजपेयी की नई राजनीतिक ड्रामा, 'गवर्नर: द साइलेंट सेवीयर', अब अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर देखने के लिए उपलब्ध है।
यह फिल्म 1991 के आर्थिक संकट के समय की कहानी दिखाती है। इसमें मनोज ने RBI गवर्नर का किरदार निभाया है, जो देश को आर्थिक तबाही से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को पेसिंग के लिए मिले-जुले रिव्यूज मिले, लेकिन मनोज की अभिनय को काफी पसंद किया गया।
'गवर्नर' ने कमाए थे महज इतने करोड़
चिन्मय डी. मंडलेकर द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह की 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले बनी 'गवर्नर' ने भारत में 5.87 करोड़ की कमाई की है।
यह कमाई तब हुई जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला दूसरे बड़े रिलीज से था। प्राइम वीडियो पर इसे 349 रुपये देकर किराए पर देखा जा सकता है, फिर चाहे आप प्राइम सब्सक्राइबर हों या नहीं।
निर्माताओं को उम्मीद है कि अब ज्यादा लोग इस फिल्म तक पहुंच पाएंगे।