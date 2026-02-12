'घूसखोर पंडित' पर सख्त हुआ कोर्ट, कहा- नया नाम बताओ, वरना फिल्म रिलीज नहीं होगी

'घूसखोर पंडित' पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

लेखन ज्योति सिंह 01:39 pm Feb 12, 202601:39 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' की अभी रिलीज तारीख भी नहीं आई और यह कानूनी पचड़े में पूरी तरह से फंस चुकी है। फिल्म के शीर्षक पर ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचाने के आरोप है। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के जातिवादी शीर्षक को लेकर निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने निर्माताओं की फटकार लगाई और कहा कि नया नाम बताएं, अन्यथा फिल्म रिलीज नहीं होगी।