मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड की गुटबाजी पर साधा निशाना, बोले- मैं आज भी बाहरी ही हूं

मनोज बाजपेयी ने हाल ही में बॉलीवुड में अपनी पहचान को लेकर बेबाकी से बात की है। उन्होंने बताया कि सालों तक इस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी, उन्हें आज भी खुद को बाहरी ही महसूस होता है।

उन्होंने साफ कहा, "मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहीं का हूं।" मनोज ने इस बात पर खास जोर दिया कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में किसी का प्रतिभा उसकी जान-पहचान से कहीं ज्यादा मायने रखता है।

उनके अनुसार, बॉलीवुड को एक मददगार परिवार बताने का विचार सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि असल में यहाँ लोग एक-दूसरे की कामयाबी का जश्न शायद ही कभी मनाते हैं।