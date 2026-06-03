'घुसखोर पंडत' के बाद मनोज बाजपेयी को मिली मौत की धमकियां, परिवार भी आया निशाने पर मनोरंजन Jun 03, 2026

मनोज बाजपेयी ने बताया कि नेटफ्लिक्स की फिल्म 'घुसखोर पंडत' के ऐलान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं और ऑनलाइन ट्रोलिंग की एक बड़ी लहर आ गई।

मगर उन्हें सबसे ज्यादा ठेस तब पहुंची, जब ट्रोलर्स ने उनकी पत्नी और 15 साल की बेटी को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे काफी निराश हुए।

उन्होंने हैरत जताते हुए पूछा कि उनके परिवार को इस विवाद में क्यों घसीटा गया, जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं था।