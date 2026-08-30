समय रैना शो विवाद पर मनोज बाजपेयी बोले- मुझे भी ड्राइवर ने 'ऐ बिहारी' कहा था

मनोज बोले कि उन्हें ड्राइवर की बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सचमुच बिहार से थे और नए होने के कारण नियमों से अनजान थे।

उन्होंने बताया कि बाद में दोस्तों के साथ वे एक-दूसरे की क्षेत्रीयता पर खूब हंसते थे और कभी बुरा नहीं मानते थे।

मनोज के मुताबिक, मजाक तब तक सही है, जब तक वो किसी समाज के लिए समस्या न बने। खुद पर और दूसरों पर हंस पाना ही एक स्वस्थ समाज की पहचान है।