मनोज ने इस बात पर जोर दिया कि आजकल ईमानदारी से अपना काम करने वाले लोग भी कैसे सुर्खियों में आ जाते हैं। उन्होंने कहा, 'जब कोई अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाता है, तो वह एक सेलिब्रिटी बन जाता है।'

यह हमें याद दिलाता है कि आज के समय में ईमानदारी को कितना महत्व दिया जाता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद, तुकाराम महाराष्ट्र में लोगों को सुरक्षित भोजन मुहैया कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो साबित करता है कि ईमानदारी आज भी सबसे ऊपर है।