FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे की ईमानदारी ने जीता मनोज बाजपेयी का दिल, बोले- 'असली हीरो तो ऐसे बनते हैं'
अभिनेता मनोज बाजपेयी ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे के काम को जमकर सराहा है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर उनकी ईमानदारी और सख्ती भरे अभियान ने सबका ध्यान खींचा है।
तुकाराम पूरे राज्य में खाद्य व्यवसायों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई कर रहे हैं। उनके इस समर्पण से लोग काफी प्रभावित हैं।
मनोज ने कहा ईमानदारी से बनती है पहचान
मनोज ने इस बात पर जोर दिया कि आजकल ईमानदारी से अपना काम करने वाले लोग भी कैसे सुर्खियों में आ जाते हैं। उन्होंने कहा, 'जब कोई अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाता है, तो वह एक सेलिब्रिटी बन जाता है।'
यह हमें याद दिलाता है कि आज के समय में ईमानदारी को कितना महत्व दिया जाता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद, तुकाराम महाराष्ट्र में लोगों को सुरक्षित भोजन मुहैया कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो साबित करता है कि ईमानदारी आज भी सबसे ऊपर है।