मंजू वारियर का ऐसा अवतार पहले कभी नहीं देखा, 'मिस्टर एक्स' के लिए झेलीं चोटें
मंजू वारियर जल्द ही आने वाली स्पाई फिल्म 'मिस्टर एक्स' में एक दमदार और एक्शन से भरपूर भूमिका में नज़र आने वाली हैं। यह फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मनु आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मंजू वारियर के साथ आर्या, सरथ कुमार और गौतम राम कार्तिक जैसे कलाकार भी हैं। 'मिस्टर एक्स' में मंजू वारियर का किरदार किसी आम महिला जासूस जैसा नहीं है; वह कहानी में सीधे एक्शन का हिस्सा बनती हैं।
शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था रोल
मंजू वारियर ने बताया कि यह उनके सबसे शारीरिक रूप से मांग वाले किरदारों में से एक था। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन सीक्वेंस थे और इस दौरान उन्हें कुछ असली चोटें भी आईं। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में वह इस रोल को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही थीं, लेकिन डायरेक्टर मनु आनंद ने बड़े धैर्य से उनके सभी सवालों के जवाब दिए और अपनी सोच समझाई, जिससे वह तैयार हो गईं। मंजू वारियर के लिए 'मिस्टर एक्स' सिर्फ एक और फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ उन्हें कहानी की गहराई में उतरने और एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिला है।