मंजू वारियर का ऐसा अवतार पहले कभी नहीं देखा, 'मिस्टर एक्स' के लिए झेलीं चोटें

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था रोल

मंजू वारियर ने बताया कि यह उनके सबसे शारीरिक रूप से मांग वाले किरदारों में से एक था। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन सीक्वेंस थे और इस दौरान उन्हें कुछ असली चोटें भी आईं। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में वह इस रोल को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही थीं, लेकिन डायरेक्टर मनु आनंद ने बड़े धैर्य से उनके सभी सवालों के जवाब दिए और अपनी सोच समझाई, जिससे वह तैयार हो गईं। मंजू वारियर के लिए 'मिस्टर एक्स' सिर्फ एक और फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ उन्हें कहानी की गहराई में उतरने और एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिला है।