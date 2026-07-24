NEET लीक: छात्रों के साथ आए मलयालम के ये 4 दिग्गज, बोले- इंसानियत राजनीति से ऊपर है
मनोरंजन
मलयालम फिल्मों के मशहूर कलाकार मंजू वार्रियर, मम्मूटी, दुलकर सलमान और टोविनो थॉमस जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा के कथित पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में सामने आए।
मंजू ने कहा कि राजनीति से बढ़कर इंसानियत होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं को उनके भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब और इस पर सच्ची बातचीत का मौका मिलना चाहिए।
मम्मूटी ने तोड़ी चुप्पी
मम्मूटी ने अपने संदेश में लिखा कि देश का असली खजाना युवा ही हैं। वहीं, टोविनो थॉमस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर बल प्रयोग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।
उन्होंने साफ कहा कि असहमति जताने का अधिकार लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। इन सभी सितारों की एकजुट आवाजें शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और छात्रों की चिंताओं का सम्मान करने की मांग कर रही हैं।