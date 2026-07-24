NEET लीक: छात्रों के साथ आए मलयालम के ये 4 दिग्गज, बोले- इंसानियत राजनीति से ऊपर है

मम्मूटी ने अपने संदेश में लिखा कि देश का असली खजाना युवा ही हैं। वहीं, टोविनो थॉमस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर बल प्रयोग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।

उन्होंने साफ कहा कि असहमति जताने का अधिकार लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। इन सभी सितारों की एकजुट आवाजें शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और छात्रों की चिंताओं का सम्मान करने की मांग कर रही हैं।