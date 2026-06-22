प्राइम वीडियो पर 7.0 IMDb रेटिंग वाली 'मनिथन देवमगलम' ने मचाया धमाल, क्या एक आम आदमी बदल सकता है पूरे गांव की किस्मत?

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में के. सेल्वाराघवन ने राघव का किरदार निभाया है। राघव गांव को बेहतर बनाने के मकसद से कर्ज लेकर एक बिजनेस शुरू करता है, लेकिन जब वह स्थानीय MLA से गांव के विकास की मांग करता है, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

इन अड़चनों के बाद भी वह अपने समुदाय के लिए संघर्ष करता रहता है। फिल्म में कौशल्या, मीम गोपी और सतीश जैसे कलाकार भी हैं, जिन्होंने इस भावुक सफर को अपनी दमदार अदाकारी से जीवंत बना दिया है।