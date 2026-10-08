मनीषा कोइराला ने 56 की उम्र में खोला अपना फिटनेस राज, ऐसे बनीं सबसे फिट
मनोरंजन
मनीषा कोइराला अपनी फिटनेस रूटीन से दिखा रही हैं कि 56 साल की उम्र उनके लिए बस एक आंकड़ा है।
'खामोशी' फिल्म की इस अभिनेत्री ने लचीलापन, संतुलन और शरीर की पूरी ताकत बढ़ाने के लिए योग के कैट-काऊ और थ्रेड-द-नीडल जैसे स्ट्रेच को ताकत बढ़ाने वाले व्यायामों के साथ जोड़ा है।
मनीषा ने सोशल मीडिया पर साझा किया अपना रूटीन
उनके वर्कआउट की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी हो, पर ये मांसपेशियों को पूरी तरह से सक्रिय कर देते हैं। इसमें गतिशीलता के लिए डायनामिक स्ट्रेच शामिल हैं।
मनीषा ने हाल ही में इन सेशन को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने बताया कि फिट रहने के लिए खुद को हद से ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है और इसकी शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है।