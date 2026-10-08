मनीषा कोइराला ने 56 की उम्र में खोला अपना फिटनेस राज, ऐसे बनीं सबसे फिट

उनके वर्कआउट की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी हो, पर ये मांसपेशियों को पूरी तरह से सक्रिय कर देते हैं। इसमें गतिशीलता के लिए डायनामिक स्ट्रेच शामिल हैं।

मनीषा ने हाल ही में इन सेशन को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने बताया कि फिट रहने के लिए खुद को हद से ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है और इसकी शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है।