मनीषा कोइराला का बेज़ुबानों से अनमोल प्यार, नेपाल में पशु कल्याण कार्यक्रम में हुईं शामिल

अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल में कुकुर तिहार उत्सव में हिस्सा लिया। यह त्योहार जानवरों की भलाई के लिए मनाया जाता है।

उन्होंने इस उत्सव के खुशी भरे पलों को इंस्टाग्राम पर साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि वह सिर्फ अपने घर के नहीं, बल्कि गली के जानवरों और सभी जीव-जंतुओं के प्रति दयालुता दिखाएँ।