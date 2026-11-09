मनीषा कोइराला का बेज़ुबानों से अनमोल प्यार, नेपाल में पशु कल्याण कार्यक्रम में हुईं शामिल
मनोरंजन
अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल में कुकुर तिहार उत्सव में हिस्सा लिया। यह त्योहार जानवरों की भलाई के लिए मनाया जाता है।
उन्होंने इस उत्सव के खुशी भरे पलों को इंस्टाग्राम पर साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि वह सिर्फ अपने घर के नहीं, बल्कि गली के जानवरों और सभी जीव-जंतुओं के प्रति दयालुता दिखाएँ।
मनीषा जानवरों की भलाई के लिए आगे आईं
मनीषा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि फिल्मों से बाहर भी जानवरों की भलाई के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं।
उनका पूरा ध्यान जानवरों के कल्याण से हट नहीं पाया है। बल्कि, यह उन्हें जानवरों के प्रति हमदर्दी और देखभाल का संदेश फैलाने के लिए और ज्यादा मौका दे रहा है।