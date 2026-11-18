मनीष गोयल ने किया जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा, बताया क्यों की थी आत्महत्या की कोशिश
क्या है खबर?
'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में मनीष गोयल अपनी जिंदगी के एक दर्दनाक दौर को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि साथी प्रतियोगी काजी तौकीर का उन्हें बार-बार 'प्रोफेसर' कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह शब्द उन्हें स्कूल के दिनों की तकलीफदेह यादें दिलाता है। इस बारे में बात करते हुए मनीष ने अपनी भावनाएं जाहिर कीं और कहा कि यह उनके लिए बेहद भारी बात है।
खुलासा
मनीष ने किया खुलासा
काजी द्वारा बार-बार 'प्रोफेसर' कहकर बुलाए जाने के बाद, मनीष ने बाद में कनिका मान, गुल्लू और लव गिल को अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बताया।
अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए, उन्होंने कहा, "मेरे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के दौरान कुछ ऐसा हुआ था।"
गुल्लू समझ गए कि मनीष किस ओर इशारा कर रहे और उन्होंने मनीष से कहा कि अगर उन्हें असहज महसूस हो रहा है, तो उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है।
बात
मनीष ने इसे जीवन का सबसे खराब दौर बताया
गुल्लू ने आगे यह भी पूछा कि क्या मनीष ने कभी किसी से इस घटना के बारे में बात की है।
इसके जवाब में उन्होंने कहा, "मेरी मां जानती हैं और पूनम (उनकी पत्नी) जानती हैं।"
उस मुश्किल दौर को याद करते हुए, मनीष ने बताया कि वह सिर्फ 12 साल के थे जब उन्हें अपने जीवन के एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा, जिसे उन्होंने सबसे खराब दौर का नाम दिया।
जानकारी
मनीष करने वाले थे आत्महत्या
मनीष ने दर्दनाक अनुभव का जिक्र करते हुए, एक दिल दहला देने वाली बात बताते हुए कहा, "अगर मुझे इसे एक शब्द में समेटना हो, तो वह होगा कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।" मनीष की यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए।
ट्विटर पोस्ट
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Dr. Manish Goel reporting to yall😔#QaziTouqeer #Biggboss20 pic.twitter.com/J3qRufSnyb— Samra (@mildlyysedated) November 17, 2026