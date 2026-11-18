काजी द्वारा बार-बार 'प्रोफेसर' कहकर बुलाए जाने के बाद, मनीष ने बाद में कनिका मान, गुल्लू और लव गिल को अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बताया।

अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए, उन्होंने कहा, "मेरे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के दौरान कुछ ऐसा हुआ था।"

गुल्लू समझ गए कि मनीष किस ओर इशारा कर रहे और उन्होंने मनीष से कहा कि अगर उन्हें असहज महसूस हो रहा है, तो उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है।