मणि रत्नम ने 'इंजी वेल्लम' का पहला लुक किया जारी, विजय सेतुपति-साई पल्लवी के भावुक पल ने जीता दिल

'इंजी वेल्लम' जनवरी 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी अधिकतर शूटिंग कोलकाता में हुई है। इस फिल्म के पीछे भी बड़े नाम जुड़े हैं, जैसे अवि मुकोपाध्याय सिनेमैटोग्राफर और श्रीकर प्रसाद एडिटर के तौर पर।

वहीं, विजय सेतुपति के पास इस समय 'स्लम डॉग', 'पॉकेट नॉवेल' और 'फर्जी 2' जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। साई भी बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी, जिनमें रणबीर कपूर और यश के साथ 'रामायण' और धनुष व ममूटी के साथ 'ओएम: चैप्टर 1' शामिल हैं।