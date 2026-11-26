मणी रत्नाम की फिल्म 'इंजी वेल्लम' का नया गाना 'आची आची' आखिरकार रिलीज हो गया है। इस गाने को एआर रहमान ने कंपोज किया है और इसके बोल इलांगो कृष्णन ने लिखे हैं। वैशाली सामंत और शरण्या श्रीनिवास ने इस गाने को अपनी आवाज दी है।

इसके म्यूजिक वीडियो में जबरदस्त एनर्जी दिख रही है, जिसमें साईं पल्लवी रंगीन जगहों पर कई और महिलाओं के साथ खुशी से नाचते हुए नजर आ रही हैं।

मद्रास टॉकीज ने सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज को लेकर खूब प्रचार किया, जिससे फैंस में काफी उत्साह देखने को मिला।