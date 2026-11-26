एआर रहमान के संगीत पर थिरकीं साईं पल्लवी, 'इंजी वेल्लम' के गाने ने मचाई धूम
मणी रत्नाम की फिल्म 'इंजी वेल्लम' का नया गाना 'आची आची' आखिरकार रिलीज हो गया है। इस गाने को एआर रहमान ने कंपोज किया है और इसके बोल इलांगो कृष्णन ने लिखे हैं। वैशाली सामंत और शरण्या श्रीनिवास ने इस गाने को अपनी आवाज दी है।
इसके म्यूजिक वीडियो में जबरदस्त एनर्जी दिख रही है, जिसमें साईं पल्लवी रंगीन जगहों पर कई और महिलाओं के साथ खुशी से नाचते हुए नजर आ रही हैं।
मद्रास टॉकीज ने सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज को लेकर खूब प्रचार किया, जिससे फैंस में काफी उत्साह देखने को मिला।
'इंजी वेल्लम' कब होगी रिलीज?
साईं और विजय सेतुपति की फिल्म 'इंजी वेल्लम' 29 जनवरी, 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
इस फिल्म के पीछे भी कई जाने-माने नाम शामिल हैं, अविक मुखोपाध्याय ने इसकी सिनेमैटोग्राफी की है, श्रीकर प्रसाद ने एडिटिंग संभाली है, एका लखानी ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं और शर्मिष्ठा रॉय ने कला निर्देशन का काम किया है।
सितंबर में जब फिल्म के टाइटल का खुलासा हुआ था, तब से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।