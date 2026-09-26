मणिरत्नम ने ये भी कहा कि फिल्म की भाषा, कैमरा शॉट्स और तकनीक देखकर उन्हें 'ईर्ष्या' हुई। 'डेरोथी' की कहानी 1990 के दशक की पृष्ठभूमि में बनी है। इसमें 2 पुरुषों की जिंदगी दिखाई गई है, जिनके जीवन में एक महिला के आने के बाद कई बदलाव आते हैं। कार्तिक सुब्बाराज का कहना है कि वो इन किरदारों के जरिए पहचान और करुणा जैसे विषयों को समझना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि दर्शक इन किरदारों से खुद को जोड़ सकें। इसी वजह से फिल्म की कहानी निजी होने के साथ-साथ आम लोगों से भी जुड़ती है।