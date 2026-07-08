मनीष पॉल की मां का निधन

अभिनेता मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का निधन, 77 की उम्र में ली आखिरी सांस

लेखन नेहा शर्मा 07:04 pm Jul 08, 202607:04 pm

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर अभिनेता, होस्ट और एंकर मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का दिल्ली में निधन हो गया है। उन्होंने 77 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। मां के आकस्मिक निधन से मनीष और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दुखद घड़ी में सोशल मीडिया पर फैंस और बॉलीवुड से जुड़े तमाम सितारे मनीष और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।