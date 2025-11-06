इमरान हाशमी ने 'आवारापन 2' पर दी जानकारी, बोले- लोकप्रियता का फायदा उठाना मकसद नहीं
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म 'हक' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को 'आवारापन 2' का बेसब्री से इंतजार है। साल 2007 में रिलीज फिल्म 'आवारापन' को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया था। सीक्वल का ऐलान होने के बाद से लोग प्रोजेक्ट से जुड़ा हर अपडेट जानने को बेताब हैं। अब इमरान ने 'आवारापन 2' पर बात करते हुए कहा कि वह फिल्म की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए सीक्वल नहीं कर रहे हैं।
बयान
इमरान ने 'आवारापन 2' पर की बात
जूम से बातचीत में इमरान ने कहा, "मैं अगले महीने फिर शूटिंग करने जा रहा हूं। और हां, इसमें कुछ वाकई इंटेंस सीन शूट किए गए हैं। इसमें कमाल का संगीत है, इसमें शानदार और इंटेंस सीन हैं। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "2022 में जब मेरे दोस्त बिलाल स्क्रिप्ट लेकर आए, तो हमें कुछ बहुत अच्छा मिला, जो बिल्कुल सही बैठती है।"
मंशा
"प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं"
अभिनेता ने कहा, "यह सिर्फ 'आवारापन' या इसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है- जो कि है भी। मुझे एहसास है कि जब भी मैं प्रशंसकों से मिलता हूं, तो वे कहते हैं, 'हमें ये फिल्में बहुत पसंद हैं,' लेकिन 'आवारापन' को दर्शकों से गहरी प्रतिक्रिया मिली है और इसके प्रशंसकों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है- लगभग आठ वर्षों में। लोगों ने तो अपनी बाहों पर 'आवारापन' के टैटू भी बनवा लिए हैं।"