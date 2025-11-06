इमरान हाशमी ने 'आवारापन 2' पर दिया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@therealemraan)

इमरान हाशमी ने 'आवारापन 2' पर दी जानकारी, बोले- लोकप्रियता का फायदा उठाना मकसद नहीं

लेखन ज्योति सिंह 11:17 am Nov 06, 202511:17 am

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म 'हक' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को 'आवारापन 2' का बेसब्री से इंतजार है। साल 2007 में रिलीज फिल्म 'आवारापन' को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया था। सीक्वल का ऐलान होने के बाद से लोग प्रोजेक्ट से जुड़ा हर अपडेट जानने को बेताब हैं। अब इमरान ने 'आवारापन 2' पर बात करते हुए कहा कि वह फिल्म की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए सीक्वल नहीं कर रहे हैं।