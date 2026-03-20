मणिरत्नम ने एआर रहमान के साथ फिल्म पर लगाई मुहर, जानिए कौन हाेंगे कलाकार
क्या है खबर?
दिग्गज फिल्म निर्माता मणिरत्नम ने अपनी अगली परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। खबरें थीं कि वह अपने लंबे समय के सहयोगी रहे एआर रहमान के बजाय, साई अभ्यंकर जैसे युवा संगीतकार के साथ हाथ मिलाएंगे। हालांकि मणिरत्नम ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया पर आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि वह रहमान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है।ए
कास्ट
विजय सेतुपति और साई पल्लवी होंगे हिस्सा
मद्रास टॉकीज मणिरत्नम ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट साझा किया है। इसमें बताया गया है कि फिल्म के मुख्य कलाकारों के रूप में विजय सेतुपति और साई पल्लवी शामिल होंगे। मणिरत्नम के साथ विजय का यह दूसरा सहयोग है। इससे पहले दोनों फिल्म 'चेक्का चिवंथा वानम' (2018) में साथ काम कर चुके हैं। कमल हासन अभिनीत फिल्म 'ठग लाइफ' की निराशाजनक सफलता के बाद, मणिरत्नम ने लंबा ब्रेक न लेकर नई परियोजना पर काम शुरू कर दिया है।
शूटिंग
2026 की गर्मियों में शुरू हो सककी है शूटिंग
लाइका प्रोडक्शंस और मद्रास टॉकीज ने आधिकारिक ऐलान किया है कि संगीत की रचना एआर रहमान करेंगे। सोनी म्यूजिक इंडिया ने ऑडियो अधिकार हासिल किए हैं। 123 तेलुगु के मुताबिक, मणिरत्नम इस फिल्म की शूटिंग 2026 की गर्मियों से शुरू कर सकते हैं। फिलहाल तो निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि किए जाने के बाद से फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह पहला मौका होगा जब विजय और साई की जोड़ी किसी फिल्म में दिखाई देगी।