मणिरत्नम ने एआर रहमान के साथ फिल्म की पुष्टि की

मणिरत्नम ने एआर रहमान के साथ फिल्म पर लगाई मुहर, जानिए कौन हाेंगे कलाकार

लेखन ज्योति सिंह 12:31 pm Mar 20, 202612:31 pm

क्या है खबर?

दिग्गज फिल्म निर्माता मणिरत्नम ने अपनी अगली परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। खबरें थीं कि वह अपने लंबे समय के सहयोगी रहे एआर रहमान के बजाय, साई अभ्यंकर जैसे युवा संगीतकार के साथ हाथ मिलाएंगे। हालांकि मणिरत्नम ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया पर आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि वह रहमान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है।ए