'घोस्ट इन द शेल' की शानदार 4K में हुई वापसी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे?

एनीमे की मशहूर फिल्म 'घोस्ट इन द शेल' 18 सितंबर, 2026 को एक बार फिर सिनेमाघरों में वापसी कर रही है, इस बार यह शानदार 4K क्वालिटी में दिखाई जाएगी।

मामोरू ओशी ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और यह मासामुने शिरो के मंगा पर आधारित है। फिल्म मेजर मोतोको कुसानगी की कहानी बताती है, जो एक रहस्यमयी और खतरनाक कंप्यूटर वायरस का पता लगा रही है।

यह वायरस इंसानी शरीर में भी घुसपैठ कर सकता है। हाल ही में इसका नया ट्रेलर आया है, जिसमें इसकी बेहतर विजुअल्स और पहले की तरह दमदार कहानी की झलक दिख रही है।