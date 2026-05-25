सिनेमा के बादशाह ममूटी को इस वजह से मिला 'डॉक्टर' का सम्मान

ममूटी के नाम हैं तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

यह ममूटी की पहली मानद डॉक्टरेट नहीं है। साल 2010 में भी उन्हें कालीकट विश्वविद्यालय और केरलम विश्वविद्यालय से ऐसे ही सम्मान मिले थे।

उन्होंने छह भाषाओं में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके नाम तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई केरलम राज्य फिल्म पुरस्कार दर्ज हैं, जिससे वे सिनेमा जगत के एक सच्चे दिग्गज माने जाते हैं।

फिल्मों में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है।