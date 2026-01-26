ममूटी-मोहनलाल की फिल्म 'पेट्रियट' का धमाकेदार पोस्टर जारी, इस दिन होगी रिलीज

फिल्म 'पेट्रियट' का पोस्टर जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:05 pm Jan 26, 202612:05 pm

साउथ सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए कमर को कस चुके हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेट्रियट' का धमाकेदार पोस्टर जारी करते हुए रिलीज तारीख से पर्दा उठाया गया है। इस फिल्म के जरिए दोनों की जुगलबंदी करीब 18 साल बाद फिल्मी पर्दे पर देखने को मिलेगी। उन्हें आखिरी बार फिल्म 'ट्वेंटी:20' (2008) में एक साथ देखा गया था। करण जौहर ने 'पेट्रियट' का पोस्टर जारी किया है जिसे देखकर फैंस उत्साहित हो गए हैं।