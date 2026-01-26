ममूटी-मोहनलाल की फिल्म 'पेट्रियट' का धमाकेदार पोस्टर जारी, इस दिन होगी रिलीज
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए कमर को कस चुके हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेट्रियट' का धमाकेदार पोस्टर जारी करते हुए रिलीज तारीख से पर्दा उठाया गया है। इस फिल्म के जरिए दोनों की जुगलबंदी करीब 18 साल बाद फिल्मी पर्दे पर देखने को मिलेगी। उन्हें आखिरी बार फिल्म 'ट्वेंटी:20' (2008) में एक साथ देखा गया था। करण जौहर ने 'पेट्रियट' का पोस्टर जारी किया है जिसे देखकर फैंस उत्साहित हो गए हैं।
पोस्टर
'पेट्रियट' के पोस्टर में ममूटी-मोहनलाल के साथ ये सितारे भी आए नजर
फिल्म 'पेट्रियट' का पोस्टर साझा करते हुए मोहनलाल ने लिखा, 'निडर आवाजों की भावना को उजागर करते हुए, इस गणतंत्र दिवस पर।' पोस्टर काफी रहस्यमयी प्रतीत होता है जिसमें ममूटी ने एक चिप पकड़ा है। उनके साथ 'पुष्पा' वाले अभिनेता फहाद फासिल, नयनतारा और कुंचाको बोबन भी नजर आए हैं। यह एक स्पाई-थ्रिलर एक्शन फिल्म होगी जिसके निर्देशन और लेखन का काम महेश नारायणन ने किया है। 'पेट्रियट' 23 अप्रैल, 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
“Unleashing the spirit of fearless voices, this Republic Day”#PATRIOT arrives worldwide on April 23 , 2026— Mohanlal (@Mohanlal) January 26, 2026
The countdown begins NOW#Antojoseph #MaheshNarayanan pic.twitter.com/1OwJ0QZZ3p