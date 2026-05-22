जानें मामूट्टी-मोहनलाल की 'पैट्रियट' कब और किस OTT पर आएगी 

क्या है 'पैट्रियट' की कहानी?

फिल्म की बाकी स्टार कास्ट में फहद फासिल, कुंचाको बोबन, नयनतारा, रेवती और दर्शना राजेंद्रन जैसे कलाकार भी शामिल हैं।

एंटो जोसेफ और के.जी. अनिल कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इसकी कहानी राजनीतिक उथल-पुथल और निजी संघर्षों के बीच होने वाले गुप्त मिशनों पर आधारित है। सुशीन श्याम का संगीत फिल्म के सस्पेंस को और बढ़ा देता है।