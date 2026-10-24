मल्लिका शेरावत और सुनील ग्रोवर की नई सीरीज

मल्लिका शेरावत और सुनील ग्रोवर ने नई क्राइम थ्रिलर सीरीज के लिए मिलाया हाथ

लेखन सयाली 04:11 pm Oct 24, 202604:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर एक नए डिजिटल शो के लिए साथ आ रहे हैं। ये सीरीज एक क्राइम थ्रिलर होने वाली है, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को दिखाती है। ईटाइम्स की रिपोर्ट से सामने आया है कि 'एम्मे एंटरटेनमेंट' के प्रोडक्शन में बनने वाली इस सीरीज का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है। हिमांक गौड़ इस सीरीज का निर्देश करने वाले हैं और इसमें मल्लिका का एक अनदेखा अवतार देखने को मिलेगा।