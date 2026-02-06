मनियनपिल्ला राजू के खिलाफ मामला दर्ज

मलयालम अभिनेता मनियनपिल्ला राजू पर पुलिस का शिकंजा, हिट एंड रन का आरोप

लेखन ज्योति सिंह Feb 06, 2026

क्या है खबर?

जाने-माने मलयालम अभिनेता मनियनपिल्ला राजू अचानक से चर्चाओं में आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि अभिनेता 5 फरवरी की देर रात तिरुवनंतपुरम के त्रिवेंद्रम क्लब से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त उनकी कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना के बाद, अभिनेता कार रोके बिना ही वहां से चले गए, जबकि बाइकसवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।