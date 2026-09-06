बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही जोजू जॉर्ज की ‘वरवु’ अब OTT पर आजमाएगी किस्मत

बड़े कलाकारों और शानदार प्रोडक्शन के बावजूद ‘वरवु’ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म ने पहले दिन करीब 51 लाख रुपये कमाए और 25.58 हजार टिकट बिके। ये निर्देशक शाजी कैलास और अभिनेता जोजू जॉर्ज की पहली साथ में की गई फिल्म थी, जिसकी कहानी एके साजन ने लिखी है। अब 11 सितंबर से फिल्म ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। ऐसे में उम्मीद है कि OTT पर इसे ज्यादा दर्शक मिलेंगे और फिल्म को वो सफलता मिल सकेगी, जो सिनेमाघरों में नहीं मिली।