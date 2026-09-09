मालविका मोहनन ने कार्थी के विवादित बयानों के बचाव में खोला राज

अभिनेत्री मालविका मोहनन ने अपनी फिल्म 'सरदार 2' के सह-कलाकार कार्थी का बचाव किया है। दरअसल, कार्थी को एक बयान के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी।

उन्होंने कहा था कि वह मालविका के किरदार से और 'ग्लैमरस' कपड़े पहनने की उम्मीद कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने मालविका की तुलना मोनिका बेल्लुची से भी की थी।

इस टिप्पणी के बाद काफी विवाद हुआ और कार्थी की आलोचना की गई, लेकिन मालविका ने 'द SS पॉडकास्ट' पर बताया कि कार्थी सिर्फ एक एक्शन सीन के लिए अपना रचनात्मक विचार साझा कर रहे थे।

उन्होंने प्रेरणा के तौर पर एंजेलिना जोली के एक्शन स्टाइल का जिक्र किया था।