मालविका मोहनन ने कार्थी के विवादित बयानों के बचाव में खोला राज
अभिनेत्री मालविका मोहनन ने अपनी फिल्म 'सरदार 2' के सह-कलाकार कार्थी का बचाव किया है। दरअसल, कार्थी को एक बयान के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी।
उन्होंने कहा था कि वह मालविका के किरदार से और 'ग्लैमरस' कपड़े पहनने की उम्मीद कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने मालविका की तुलना मोनिका बेल्लुची से भी की थी।
इस टिप्पणी के बाद काफी विवाद हुआ और कार्थी की आलोचना की गई, लेकिन मालविका ने 'द SS पॉडकास्ट' पर बताया कि कार्थी सिर्फ एक एक्शन सीन के लिए अपना रचनात्मक विचार साझा कर रहे थे।
उन्होंने प्रेरणा के तौर पर एंजेलिना जोली के एक्शन स्टाइल का जिक्र किया था।
'सरदार 2'कब होगी रिलीज?
मालविका ने कार्थी को 'एक अच्छा इंसान' बताया। उन्होंने सेट पर स्पाई फिल्म की कहानी और एक्शन/कॉस्ट्यूम आइडिया पर उनकी चर्चा की तारीफ की।
'सरदार 2' फिल्म का निर्देशन पीएस मिथ्रन ने किया है। इसमें मुख्य कलाकारों के साथ रजिषा विजयन, एसजे सूर्या और आशिका रंगनाथ भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 10 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।