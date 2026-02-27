'मालामाल वीकली 2' पर चल रहा काम

'मालामाल वीकली 2' के साथ लौटेगी रितेश देशमुख, परेश-राजपाल की तिकड़ी? फिर मचेगा धमाल

लेखन ज्योति सिंह 02:16 pm Feb 27, 202602:16 pm

क्या है खबर?

रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव की फिल्म 'मालामाल वीकली' साल 2006 में रिलीज हुई थी। ताजा जानकारी में पता चला है कि इसकी दूसरी किस्त लाने की तैयारी चल रही है। जाहिर है कि 'हेरा फेरी', 'भागम भाग' और 'खोसला का घोसला' जैसी कल्ट फिल्मों का सीक्वल आने के लिए तैयार है। ऐसे में, 20 साल पहले आई 'मालामाल वीकली' की दूसरी किस्त आना फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम सााबित नहीं होगा।