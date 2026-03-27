मलाइका अरोड़ा की रिश्तों पर दो टूक- मैं खुद में संपूर्ण, किसी मर्द की जरूरत नहीं

पिछले कुछ दिनों से मलाइका अरोड़ा और सोराब बेदी के साथ दिखने के बाद उनके अफेयर की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज थीं। अब मलाइका ने इन अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर बार किसी के साथ दिखने पर उसे 'डेटिंग' से जोड़ना अब (चिढ़ाने वाला) हो गया है। मलाइका ने स्पष्ट किया कि वे केवल अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं।

नाराजगी हर किसी के साथ नाम जुड़ने पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा कर्ली टेल्स संग हालिया बातचीत में जब मलाइका से पूछा गया कि उनका नाम हमेशा उन लोगों के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है, जिनके साथ वो नजर आती हैं तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मलाइका का नाम हाल ही में 'स्प्लिट्सविला X6' के कंटेस्टेंट सोराब बेदी से जुड़ा था, जिनके साथ उनकी पुरानी दोस्ती बताई जाती है। उन्होंने कहा, "ये बहुत ही 'अजीब और परेशान' करने वाला हो गया है। मैं इसे बस एक मजाक की तरह लेती हूं।"

मजाक लिंकअप की खबरों पर बेटे के साथ ठहाके लगाती हैं मलाइका मलाइका ने बताया कि कैसे वो और उनका बेटा अरहान खान अब इन अफेयर की खबरों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा, "अरहान और मैं इन अफवाहों पर बैठकर खूब ठहाके लगाते हैं।" मलाइका ने अरबाज खान से 19 साल की शादी के बाद 2017 में अलग होकर अर्जुन कपूर को डेट किया, लेकिन 6 साल बाद उनका ब्रेकअप हो गया। सिंगल मॉम होने के बावजूद उन्होंने कहा कि उनकी उम्र में 'साथ' बहुत मायने रखता है।

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दिल की बात "साथी की 'जरूरत' नहीं, लेकिन साथ होना खूबसूरत है" मलाइका बोलीं, मुझे साथी की 'जरूरत' नहीं है, लेकिन साथ होना खूबसूरत है। मलाइका ने अपने भविष्य और रिश्तों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मैं इन चीजों की योजना नहीं बना सकती। अगर कुछ होना है, तो वह होकर रहेगा। अभी मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उसका अनुभव करके बहुत खुश हूं... चीजों को शून्य से शुरू करना (Scratch से बनाना) ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।

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कमूक "अब जो होगा, मेरी शर्तों पर होगा" मलाइका ने कहा, "बेशक साथ और एक पार्टनर होना बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत बात है, लेकिन वह फिलहाल सक्रिय रूप से इनकी तलाश नहीं कर रही हैं। मलाइका ने साफ किया कि वो अपनी मौजूदा जिंदगी का आनंद ले रही हैं। वो बोलीं, मुझे खुद को पूरा करने या एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण महसूस करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं। अगर मुझे किसी के साथ रहना भी होगा तो मैं इसे अपनी शर्तों पर करूंगी।"