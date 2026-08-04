ध्रुव विक्रम और संतोष नारायणन का दोगुना धमाका, नई फिल्म का हुआ धमाकेदार आगाज
जाने-माने तमिल संगीतकार संतोष नारायणन, निर्देशक करण ए कुमार की नई फिल्म का संगीत तैयार करेंगे। इस फिल्म में ध्रुव विक्रम मुख्य भूमिका में हैं।
माइथ्री मूवी मेकर्स ने एक पर्दे के पीछे की जैम सेशन की तस्वीर के साथ इसकी घोषणा की है। इस फिल्म (जिसका अभी अस्थायी नाम माइथ्रीतमिल04 या DV4 है) में ध्रुव विक्रम को एक ज्यादा दमदार भूमिका में दिखाया जाएगा, जो उनकी पिछली फिल्म बाईसन से काफी अलग होगी।
चेन्नई में 'माइथ्रीतमिल04' की पूजा शुरू, टीम की भी घोषणा हुई
फिल्म की शुरुआत माइथ्री के चेन्नई ऑफिस में एक पारंपरिक पूजा के साथ हुई। इस प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन टीम को चुनी गई है, विकी सिनेमैटोग्राफी संभालेंगे, जयसूर्या एडिटिंग का काम देखेंगे, जीएम शेखर प्रोडक्शन डिजाइन संभालेंगे और विक्रम मोर एक्शन यानी स्टंट्स कोरियोग्राफ करेंगे।
निर्देशक करण ने CB के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी लिखी है। यह प्रोजेक्ट अभी प्रोडक्शन के शुरुआती दौर में है, इसलिए आने वाले समय में हमें और अपडेट्स (और शायद कुछ सरप्राइज भी) मिलने की उम्मीद है।