99 करोड़ कमाकर धूम मचाने वाली 'मैं वापस आऊंगा' अब इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

यह फिल्म 95 साल के ईशर सिंह ग्रेवाल की कहानी बताती है, जिनका किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है। वह बंटवारे से पहले के पंजाब में अपने गांव वापस जाने का सपना देखते हैं।

उसकी मदद के लिए उसका पोता, जिसका किरदार दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं, आगे आता है और इसी कोशिश में अपने परिवार के बीते हुए कल के कई राजों को उजागर करता है।

फिल्म में युवा ईशर की भूमिका वेदांग रैना ने निभाई है, वहीं शरवरी वाघ उनकी प्रेमिका अफसाना बनी हैं ।