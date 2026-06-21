'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर हासिल की बढ़त

'मैं वापस आऊंगा' ने दूसरे हफ्ते में दिखाया कमाल, निर्देशक इम्तियाज अली ने जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह 03:16 pm Jun 21, 202603:16 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का जादू बॉक्स ऑफिस पर चल पड़ा है। जहां शुरुआत में इसे भारी गिरावट का सामना करना पड़ा था, तो वहीं अब इसने दम दिखाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर मिल रही सकरात्मक प्रतिक्रियाओं और दर्शकों के समर्थन के बाद फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में अप्रत्याशित और उत्साहजनक वृद्धि हासिल की है। इस सफलता से फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली भी खुश नजर आए हैं।