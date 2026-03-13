दिलजीत दोसांझ-शरवरी की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का टीजर जारी, जानिए रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 01:33 pm Mar 13, 202601:33 pm

क्या है खबर?

इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ के सहयोग वाली दूसरी फिल्म का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। 13 मार्च को निर्देशक ने यह इंतजार खत्म करते हुए फिल्म का टीजर जारी कर दिया है। यही नहीं, इस फिल्म के शीर्षक और रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया गया है, जिससे फैंस उत्साहित हैं। बता दें, दिलजीत और इम्तियाज 'अमर सिंह चमकीला' में साथ काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का टीजर कैसा है।