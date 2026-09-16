अध्यन सुमन की म्यूजिकल फिल्म 'मैं ना रहा मेरा' का टीजर जारी, जानिए रिलीज तारीख 

टीजर की शुरुआत राज (अध्यन) से होती है, जिसके दिल-दिमाग पर 90 की दशक वाली रोमांटिक फिल्मों का गहरा असर है। वह सच्चा और फिल्मी प्यार ढूंढता है।

उसे सिमरन (दिविता) नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन जल्द उनके रिश्ते के अहंकार जन्म लेता है।

टीजर सवाल ही यही उठाता है कि "क्या गुरूर इश्क से बड़ा हो सकता है?"

प्यार, तड़प, दर्द और अहंकार को दिखाती यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 दुनियाभर में रिलीज होगी।