'धुरंधर 2' के नए गाने 'मैं और तू' में तबाही बनकर आए रणवीर सिंह, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 01:03 pm Mar 18, 202601:03 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का क्रेज इस वक्त हर तरफ दिखाई दे रहा है। इसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जबकि निर्माता आदित्य के अलावा लोकेश धर और ज्योति देशपांडे हैं। फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। इसी बीच निर्माताओं ने इसका नया गाना 'मैं और तू' जारी किया है। बता दें, पहला गाना 'आरी आरी' जारी होने के बाद, यह 'धुरंधर 2' का दूसरा गाना है जो रिलीज हुआ है।