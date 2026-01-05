तलाक की घोषणा के बाद भड़कीं माही विज

जय भानुशाली संग तलाक की घोषणा के बाद क्यों भड़कीं माही विज?

लेखन ज्योति सिंह 04:33 pm Jan 05, 202604:33 pm

क्या है खबर?

टीवी जगत के चर्चित जोड़ों में से एक जय भानुशाली और माही विज ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा फैसला सुनाकर लोगों को चौंका दिया। दोनों ने लंबे समय से चल रहीं तलाक की अफवाहों पर आधिकारिक मुहर लगा दी। अब, तलाक की घोषणा के एक दिन बाद ही, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर जय के साथ तस्वीर साझा की है। साथ में अपनी हालिया पोस्ट को अलगाव से जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।