जय भानुशाली संग तलाक की घोषणा के बाद क्यों भड़कीं माही विज?

जय भानुशाली संग तलाक की घोषणा के बाद क्यों भड़कीं माही विज?
क्या है खबर?
टीवी जगत के चर्चित जोड़ों में से एक जय भानुशाली और माही विज ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा फैसला सुनाकर लोगों को चौंका दिया। दोनों ने लंबे समय से चल रहीं तलाक की अफवाहों पर आधिकारिक मुहर लगा दी। अब, तलाक की घोषणा के एक दिन बाद ही, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर जय के साथ तस्वीर साझा की है। साथ में अपनी हालिया पोस्ट को अलगाव से जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
आलोचना
माही ने मीडिया रिपोर्ट्स की आलोचना की
माही ने जय के साथ एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की है। दोनों ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। साथ में कैप्शन दिया, 'हां, ये हम हैं।' अभिनेत्री ने आगे लिखा, 'लाइक और कमेंट के लिए मीडिया किसी भी हद तक गिर सकता है। मेरी पोस्ट, जय के लिए नहीं हैं। इसे गंदा करना बंद करो, बिल्कुल अपनी पत्रकारिता की तरह।' माही का इशारा उनकी उन पोस्ट से है, जिसे उनके अलगाव से जोड़ा जा रहा था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Mahhi Vij has finally cleared the air around her recent Instagram stories, putting an end to all the speculation. The actress clarified that her posts were misunderstood and had nothing to do with Jay#MahhiVij #JayBhanushali #InstaStories #RumourAlert #tellymasala pic.twitter.com/JMKh0ji6SQ— Telly Masala (@tellymasala) January 5, 2026
ऐलान
माही और जय का तलाक पर ऐलान
माही और जय ने कहा, "हमने नफरत या लड़ाई-झगड़े के कारण नहीं, बल्कि आपसी समझ से अलग होने का फैसला लिया है। हमारे बीच एक सम्मानजनक रिश्ता रहेगा। हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे।" दोनों ने बताया कि पति-पत्नी के तौर पर वह अलग हुए हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश साथ करेंगे। इस जोड़े ने साल 2010 में शादी रचाई थी। 2017 में उन्होंने 2 बच्चों खुशी और राजवीर को गोद लिया। 2019 में उनकी बेटी तारा का जन्म हुआ था।