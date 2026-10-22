'बिग बॉस 20' में माही विज ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- जय भानुशाली से नहीं लिया गुजारा भत्ता
'बिग बॉस 20' में माही विज ने उस फैसले का खुलासा किया जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। उन्होंने बताया कि जय भानुशाली से तलाक के वक्त जज ने उन्हें गुजारा भत्ता लेने की सलाह दी थी, लेकिन माही ने साफ इनकार कर दिया।
माही का कहना था कि उन्हें किसी दूसरे की कमाई का पैसा नहीं चाहिए। इसके बजाय, वह चाहती थीं कि अपनी बेटी तारा के लिए एक सुरक्षित भविष्य वह खुद अपनी मेहनत से बनाएं।
माही की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी बेटी तारा का भविष्य सुरक्षित करना था और वह इसे अपने दम पर हासिल करना चाहती थीं।
माही ने आजादी और शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर
माही ने एक अकेली मां के रूप में अपनी जिंदगी की चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि तारा की भलाई और उनकी अपनी आजादी उनकी सबसे अहम प्राथमिकताएं हैं।
जय भले ही उनके हर फैसले का समर्थन करते हों, लेकिन माही ने साफ किया कि वह तारा की परवरिश खुद ही करना चाहती हैं। वे झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना पसंद करती हैं।
उनकी यह कहानी दिखाती है कि अलग होने के बाद भी रिश्तों में आपसी सम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखा जा सकता है।