जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा से इतने करोड़ की ठगी, जानिए क्या है पूरा मामला?

मनोरंजन Jun 08, 2026

महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम (BMC) के वरिष्ठ अधिकारी महेश पाटिल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा को मुंबई के बांद्रा में एक पुनर्विकास परियोजना में निवेश के लिए ठगा।

जांच में सामने आया है कि महेश और उनकी टीम ने बड़े मुनाफे का झांसा दिया और फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर सौदे को असली दिखाने की कोशिश की।

उनका निलंबन आदेश रविवार, 7 जून, 2026 को जारी किया गया।