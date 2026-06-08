जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा से इतने करोड़ की ठगी, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम (BMC) के वरिष्ठ अधिकारी महेश पाटिल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा को मुंबई के बांद्रा में एक पुनर्विकास परियोजना में निवेश के लिए ठगा।
जांच में सामने आया है कि महेश और उनकी टीम ने बड़े मुनाफे का झांसा दिया और फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर सौदे को असली दिखाने की कोशिश की।
उनका निलंबन आदेश रविवार, 7 जून, 2026 को जारी किया गया।
मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही इतने करोड़ रुपये के मामले की जांच
यह मामला 16.24 करोड़ रुपये का है। इसका बड़ा दायरा देखते हुए, इसकी जांच अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। महेश फिलहाल फरार हैं।
पुलिस की कई टीमें उन्हें और इस पूरे मामले में शामिल दूसरे लोगों को पकड़ने के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।