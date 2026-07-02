52 साल बाद महेश भट्ट का चौंकाने वाला फैसला, इस वजह से छोड़ रहे हैं निर्देशन
फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज महेश भट्ट 52 साल के लंबे सफर के बाद अब निर्देशन के काम से दूरी बना रहे हैं।
उन्होंने 1974 में अपनी पहली फिल्म निर्देशित की थी। उनका कहना है कि आजकल फिल्मों में जो पहले से तय रुझान और फॉर्मूले चलते हैं, उनमें कलाकारों को खुलकर कुछ बनाने का मौका नहीं मिल पाता।
उन्होंने 'अर्थ' और 'सड़क' जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन उनका मानना है कि अब बने-बनाए ढर्रों पर काम करना उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है।
महेश फिल्मों और नाटकों का निर्माण रखेंगे जारी
महेश इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी नहीं बना रहे हैं। वह फिल्मों और नाटकों का निर्माण जारी रखेंगे। उन्हें आज भी लगता है कि अच्छी कहानी की ताकत कभी कम नहीं होती।
वह इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नए कलाकार भी कुछ अलग हटकर अपनी पहचान बना सकते हैं।
उनके मुताबिक, लोगों से जुड़ाव पैदा करने वाली कहानी की ताकत कभी फीकी नहीं पड़ सकती।