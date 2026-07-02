52 साल बाद महेश भट्ट का चौंकाने वाला फैसला, इस वजह से छोड़ रहे हैं निर्देशन मनोरंजन Jul 02, 2026

फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज महेश भट्ट 52 साल के लंबे सफर के बाद अब निर्देशन के काम से दूरी बना रहे हैं।

उन्होंने 1974 में अपनी पहली फिल्म निर्देशित की थी। उनका कहना है कि आजकल फिल्मों में जो पहले से तय रुझान और फॉर्मूले चलते हैं, उनमें कलाकारों को खुलकर कुछ बनाने का मौका नहीं मिल पाता।

उन्होंने 'अर्थ' और 'सड़क' जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन उनका मानना है कि अब बने-बनाए ढर्रों पर काम करना उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है।