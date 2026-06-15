महेश भट्‌ट की फिल्म का ऐलान किया गया

महेश भट्‌ट की फिल्म 'नाम- टू लिव इज वॉर' का ऐलान, इन कलाकारों पर लगा दांव

लेखन ज्योति सिंह 12:47 pm Jun 15, 202612:47 pm

क्या है खबर?

दिग्गज फिल्म निर्माता महेश भट्‌ट ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है। इसका शीर्षक 'नाम- टू लिव इज वॉर' है, जिसमें वीर पहाड़िया और वरुण शर्मा मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। यह परियोजना एक डार्क एक्शन थ्रिलर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए बताया गया है कि फिल्म उत्सव एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शंस के बैनर तले रिद्धि चावड़ा और उत्सव उपाध्याय द्वारा निर्मित होगी। वहीं फिल्म के निर्देशन की कमान सिद्धांत सचदेव संभालेंगे।