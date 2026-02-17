'वाराणसी' के बाद इस निर्देशक की फिल्म में दिखेंगे महेश बाबू? लग सकता है बड़ा दांव

फिल्म

'डेविल' हो सकता है फिल्म का नाम, स्क्रिप्ट हो चुकी तैयार

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, महेश अगली फिल्म के लिए एशियन सिनेमाज के साथ जुड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि निर्देशक संदीप इस परियोजना का निर्देशन करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उन्होंने 'डेविल' नाम की एक स्क्रिप्ट भी लिखी है। माना जा रहा है कि 'वाराणसी' के बाद, अभिनेता इस परियोजना की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। यह एक इंटेंस और डार्क फिल्म होने की उम्मीद है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।