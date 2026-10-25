महेश बाबू के बेटे का 'द पैराडाइज' पर रिव्यु

महेश बाबू के बेटे ने नानी की 'द पैराडाइज' को दिया 1 स्टार, बताया 'बेहद खराब'

लेखन सयाली 04:56 pm Oct 25, 202604:56 pm

क्या है खबर?

महेश बाबू के बेटे गौतम घट्टामनेनी फिल्मों की समीक्षा देने के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्होंने यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को आधा स्टार देने के बाद अब नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' को एक स्टार दिया है। गौतम ने अपने 'लेटरबॉक्सड' नाम की वेबसाइट वाले अकाउंट पर फिल्म की समीक्षा साझा करते हुए कहा कि ये फिल्म उन्हें काफी निराशाजनक लगी। उनकी ये समीक्षा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।