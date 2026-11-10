महेश बाबू ने की सूर्या की फिल्म 'सीन' की तारीफ, जानिए क्या बोले?
अभिनेता महेश बाबू ने सूर्या की हालिया फिल्म 'सीन' की एक्स पर खूब तारीफ की है। उन्होंने इस फिल्म को बहुत मजेदार बताया।
यह फिल्म 6 नवंबर, 2026 को रिलीज हुई थी और इसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। सिर्फ 3 दिनों में इसने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।
जीतू के तमिल डेब्यू 'सीन' में सूर्या हैं मुख्य भूमिका में
जीतू माधवन के निर्देशन में बनी 'सीन' एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिससे उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा है।
इसमें सूर्या डीएसपी इनबराज का किरदार निभा रहे हैं। वह एक पुलिस ऑफिसर हैं जो 2 मर्डर केस सुलझाने में लगे हैं और साथ ही अपना एक गहरा राज भी छिपा रहे हैं।
फिल्म में नाजरिया नजीम, नासलेन, लाल और आनंदराज जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। दर्शकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों से मिल रही तारीफों के चलते, यह 2026 में सूर्या की लगातार तीसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है।
इससे पहले उनकी 'करुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड संस' भी बड़ी हिट साबित हुई थीं।