महेश बाबू ने की सूर्या की फिल्म 'सीन' की तारीफ, जानिए क्या बोले?

जीतू माधवन के निर्देशन में बनी 'सीन' एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिससे उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा है।

इसमें सूर्या डीएसपी इनबराज का किरदार निभा रहे हैं। वह एक पुलिस ऑफिसर हैं जो 2 मर्डर केस सुलझाने में लगे हैं और साथ ही अपना एक गहरा राज भी छिपा रहे हैं।

फिल्म में नाजरिया नजीम, नासलेन, लाल और आनंदराज जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। दर्शकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों से मिल रही तारीफों के चलते, यह 2026 में सूर्या की लगातार तीसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है।

इससे पहले उनकी 'करुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड संस' भी बड़ी हिट साबित हुई थीं।