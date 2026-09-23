राजामौली-महेश बाबू की 'वाराणसी' में बड़ा धमाका, 606 दिन की मेहनत के बाद तैयार हुई फिल्म

2027 में स्थापित 'वाराणसी' में आर्कियोलॉजिस्ट रुद्र शहर को एक आते हुए एस्टेरॉयड से बचाने के लिए एक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट की तलाश में जुट जाते हैं।

फिल्म की कहानी अफ्रीका, अंटार्कटिका और यूरोप के बीच घूमती है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन भी इस रोमांचक यात्रा में शामिल हैं।

फिल्म में शानदार विजुअल्स देखने को मिलेंगे (इसमें ढेर सारा VFX इस्तेमाल किया गया है) और टीम ने डबिंग के लिए 1,500 से ज्यादा आवाजों का ऑडिशन लिया ताकि हर चीज असली लगे।

सबसे खास बात यह है कि 'वाराणसी' दुनियाभर में 50 भाषाओं में रिलीज होगी, जिनमें फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी भी शामिल हैं।