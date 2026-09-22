'महावीर कर्ण' से राघव लॉरेंस की पहली झलक आई, जानिए कब आएगी फिल्म

पेन मूवीज ने 'महावीर कर्ण' का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'एक चेहरा। एक महान हस्ती। एक योद्धा। पेश है राघव लॉरेंस का महावीर कर्ण के रूप में पहला लुक।'

पोस्टर में कर्ण के रूप में अभिनेता तीव्र और उग्र लुक में दिख रहे है।

तेलंगाना टुडे के मुताबिक, फिल्म का निर्माण 150 करोड़ रुपये के भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। यह 2027 में तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के साथ विश्व स्तर पर रिलीज होगी।