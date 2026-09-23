लावणी की जानी-मानी हस्ती शकुंतला नागरकर का 66 साल की उम्र में हुआ निधन, बेटी श्रद्धा बढ़ाएंगी विरासत

नागरकर सिर्फ मंच पर ही नहीं, बल्कि डाक्यूमेंट्री फिल्मों और थिएटर में भी अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। साल 2020 में कैंसर का पता चलने के बाद भी, उन्होंने हार नहीं मानी।

वे लगातार प्रस्तुति देती रहीं और लावणी सिखाती रहीं, जिससे उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। अब उनकी बेटी श्रद्धा उनकी इस कला विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, ताकि लावणी की यह खुबसूरत परंपरा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवित रह सके।