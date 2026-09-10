मराठी सिनेमा की महा योजना, सरकार बनाएगी नई फिल्म सिटी; दिग्गजों को मिला सम्मान
सिनेमा पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है।
62वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मराठी फिल्मों को ज्यादा सिनेमा हॉल मिलें, इसके लिए एक खास कार्ययोजना तैयार की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक अलग से हाई-टेक फिल्म सिटी बनाने की योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें सभी आधुनिक प्रोडक्शन सुविधाएं होंगी।
सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने भी जानकारी दी है कि मुंबई और कोल्हापुर में जो फिल्म सिटी पहले से मौजूद हैं, उनके अलावा अब रामटेक और नासिक में भी नई फिल्म सिटी बनाई जाएंगी।
इन सितारों को दिया जाएगा सम्मान
इस रात कई मशहूर हस्तियों को सम्मानित किया गया। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर को 'चित्रपति वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' दिया गया।
सलीम खान को 'राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' मिला। प्रसाद ओक को 'चित्रपति वी शांताराम स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड' से नवाजा गया।
रानी मुखर्जी को उनके दमदार महिला-केंद्रित किरदारों के लिए 'राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड' दिया गया।
सरकार को उम्मीद है कि इन नई फिल्म सिटी और बाकी कोशिशों से फिल्म बनाना और आसान हो जाएगा। इससे फिल्में ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और पूरे महाराष्ट्र के कलाकारों को नए मौके मिलेंगे।