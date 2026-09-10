मराठी सिनेमा की महा योजना, सरकार बनाएगी नई फिल्म सिटी; दिग्गजों को मिला सम्मान

सिनेमा पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है।

62वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मराठी फिल्मों को ज्यादा सिनेमा हॉल मिलें, इसके लिए एक खास कार्ययोजना तैयार की गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक अलग से हाई-टेक फिल्म सिटी बनाने की योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें सभी आधुनिक प्रोडक्शन सुविधाएं होंगी।

सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने भी जानकारी दी है कि मुंबई और कोल्हापुर में जो फिल्म सिटी पहले से मौजूद हैं, उनके अलावा अब रामटेक और नासिक में भी नई फिल्म सिटी बनाई जाएंगी।