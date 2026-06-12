नारी-विरोधी बयान देकर बुरे फंसे प्रणित मोरे, FIR के बाद इंस्टाग्राम से हुए गायब
कॉमेडियन प्रणित मोरे के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने FIR दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम में हाल ही में हुए एक स्टैंड-अप शो के दौरान महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।
यह शिकायत 11 जून, 2026 को दर्ज की गई है। इसमें उन 2 दर्शकों के नाम भी शामिल हैं, जो उस बातचीत में शामिल थे।
जनता के भारी विरोध के बाद, प्रणित ने माफी मांग ली है और इसके बाद से उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी हटा दिया है।
प्रणित को सलमान ने भी लगाई थी फटकार
प्रणित को 'बिग बॉस' सीजन 19 में काफी पहचान मिली थी, लेकिन उनके हास्य के अंदाज की अक्सर आलोचना होती रही है।
सोशल मीडिया पर फिर से सामने आ रहे पुराने क्लिप्स में भी इसी तरह के चुटकुले दिख रहे हैं, जिससे कॉमेडी की सीमाओं पर फिर से बहस छिड़ गई है।
साल 2025 में भी वह तब चर्चा में आए थे, जब अभिनेता वीर पहाड़िया के बारे में एक चुटकुले की वजह से एक और पुलिस केस दर्ज हुआ था।
कॉमेडी से पहले, प्रणित एक सेल्स असिस्टेंट और रेडियो जॉकी के रूप में काम करते थे और 'बिग बॉस' के मेजबान
सलमान खान ने भी एक बार उनके चुटकुलों के लिए उन्हें टोक दिया था।