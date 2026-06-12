नारी-विरोधी बयान देकर बुरे फंसे प्रणित मोरे, FIR के बाद इंस्टाग्राम से हुए गायब

प्रणित को सलमान ने भी लगाई थी फटकार

प्रणित को 'बिग बॉस' सीजन 19 में काफी पहचान मिली थी, लेकिन उनके हास्य के अंदाज की अक्सर आलोचना होती रही है।

सोशल मीडिया पर फिर से सामने आ रहे पुराने क्लिप्स में भी इसी तरह के चुटकुले दिख रहे हैं, जिससे कॉमेडी की सीमाओं पर फिर से बहस छिड़ गई है।

साल 2025 में भी वह तब चर्चा में आए थे, जब अभिनेता वीर पहाड़िया के बारे में एक चुटकुले की वजह से एक और पुलिस केस दर्ज हुआ था।

कॉमेडी से पहले, प्रणित एक सेल्स असिस्टेंट और रेडियो जॉकी के रूप में काम करते थे और 'बिग बॉस' के मेजबान

सलमान खान ने भी एक बार उनके चुटकुलों के लिए उन्हें टोक दिया था।